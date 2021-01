«In meinen Pass steht zwar Frau, aber das stimmt für mich nicht. Ich will auch nicht, dass dort Mann steht. Diese zwei Kategorien sind mir zu eng. Ich bin in der Mitte und nonbinär», sagt Shannon Tobler aus Weinfelden TG. Schon als Kind weigerte sich Shannon, rosa Röckchen zu tragen und wollte lieber Jeans anziehen. «Ich habe noch nie verstanden, warum Kleider in Läden nach Geschlechtern getrennt werden.»



Den Begriff «nonbinär» hörte Shannon zum ersten Mal mit 16 in einem Lager. Die Organisation «Du bist du» klärte die Gruppe über das Thema «Geschlechtsidentitäten» auf. Shannon verortete sich in der Mitte des Spektrums zwischen Mann und Frau und outete sich danach in ihrem Umfeld. Die Eltern und Verwandten nahmen die Mitteilung entspannt auf. Wie gewünscht, sprechen sie ihr Kind bis heute mit dem Vornamen und mit «du» an. Shannons Freund hingegen hatte viele Fragen. «Nach einigen Gesprächen hat er alles verstanden und wir sind bis heute glücklich zusammen. Er nutzt gegenüber seinen Freund*innen keine Pronomen, wenn er über mich spricht», so Shannon zum Zurich Pride Podcast.