Yann Sommer ist angefressen, Josip Drmic ballert Liga kurz und klein

Viel war los am Wochenende in Europas Fussball. Die Schweizer Fussballer in den ausländischen Ligen konnten nicht nur überzeugen. Eine Übersicht.

1 / 8 Xherdan Shaqiri sass bei Lyon auf der Bank. imago images/PanoramiC Gladbach verliert klar und deutlich gegen Köln. freshfocus Nico Elvedi erwischte keinen guten Tag. REUTERS

Darum gehts Der 1. FC Köln gewann mit 4:1 gegen Gladbach.

Nico Elvedi schoss Denis Zakaria an. Die Folge: ein Tor für die Kölner.

Fabian Schär stand zum zweiten Mal in Folge in der Startelf.

Freuler sorgte für Frustration beim Juve-Coach.

«Es ist enttäuschend, mit 1:4 zu verlieren. So ein Derby ist immer ein Rückschlag, wenn man es verliert. Da sind viele Emotionen drin, viel Prestige. Das sollte man nicht verlieren.» Das sagte Gladbach-Goalie Yann Sommer nach der Pleite im Rheinderby gegen den 1. FC Köln. Und: «Es war lange Zeit ein ausgeglichenes Spiel. Wir kommen mit dem 1:1 zurück, dann habe ich das Gefühl, wir können einen draufsetzen – dann passiert uns das zweite Tor. Das hat uns aus dem Konzept gebracht.»

Der Nati-Star war also enttäuscht, ja angefressen. Verständlich. Der 32-Jährige hielt mehrere Bälle mirakulös. Ohne Sommer wäre die Niederlage wohl noch höher ausgefallen. Mitspieler Nico Elvedi, der nach einer Verletzung sein Comeback feierte, erwischte einen deutlich schlechteren Tag. Der Innenverteidiger schoss Nati-Kollegen Denis Zakaria an. Ondrej Duda nahm den Ball und schob ihn an Sommer vorbei. Bitter. Zakaria spielte einmal mehr durch, traf in der ersten Halbzeit mit einem Distanzkracher den Pfosten.

Haaland traf wenige Minuten nach seinem Comeback. ARD

«Kämpfen nur noch um einen Platz unter den ersten Vier»

Beim Tor-Comeback (im Video oben) des BVB-Superstars Erling Haaland standen die Schweizer Manuel Akanji und Gregor Kobel auf dem Feld. Im Duell gegen den VfL Wolfsburg (mit Kevin Mbabu, ohne Renato Steffen und Admir Mehmedi) siegte Dortmund 3:1. Der BVB hat sich damit rechtzeitig vor dem Spitzenspiel beim FC Bayern München aus einer schwierigen sportlichen Situation befreit. Akanji postete auf Instagram ein Freuden-Video. Und die BVB-Fans, die träumten bereits wieder und sangen: «Zieht den Bayern die Lederhosen aus.»

Apropos Bayern München: Die Münchner taten sich gegen Bielefeld lange schwer, ehe Leroy Sané das Team von Julian Nagelsmann erlöste. Bei der Arminia spielte der Schweizer Cedric Brunner durch. Cedric Itten erlebte mit Greuther Fürth zwar eine wahnsinnige Tor-Party – aber auch einen regelrechten Peinlichkeits-Rekord. Es war die elfte Niederlage des Aufsteigers am Stück – das ist innerhalb einer Saison noch keinem anderen Verein widerfahren. Djibril Sow schoss beim 2:1-Sieg gegen Urs Fischers Union Berlin das Frankfurter Führungstor.

Juve-Trainer ist nach Pleite gegen sauer

Eine Woche nach dem Skandal-Flaschenwurf und dem Spielabbruch zwischen Marseille und Lyon stand für den Club von Nati-Star Xherdan Shaqiri das nächste Spiel an. Doch wie beim Europa-League-Sieg gegen Bröndby sass Shaqiri nur auf der Bank. Dort schaute er sich den 1:0-Sieg Lyons in Montpellier an.

Besser lief es für Fabian Schär bei Newcastle. Zum zweiten Mal in Folge stand er in der Startelf. Dem 29-Jährigen scheint der Trainerwechsel gutzutun. Coach Eddie Howe setzt anscheinend auf ihn. Bei der 0:2-Pleite stand Schär für 90 Minuten auf dem Feld. Bei den Gegentoren war er machtlos. An ihm lag es nicht, dass Newcastle keine Chance gegen Arsenal hatte. Granit Xhaka stand bei den Londonern nach seiner Verletzung noch nicht wieder im Aufgebot.

«Wir können nur noch um einen Platz unter den ersten Vier kämpfen. Und wir müssen arbeiten und versuchen, ein Spiel zu gewinnen. Wenn gesagt wird, dass Juve das stärkste Team ist und die Meisterschaft gewinnen sollte, liegt ein Fehler in der Beurteilung vor», meinte ein sichtlich angefressener Juve-Coach Massimiliano Allegri. Der Grund? Die 0:1-Pleite gegen Atalanta Bergamo, die fünfte Niederlage für die Turiner in dieser Saison. Zum Sieg Atalantas beigetragen hatte auch Remo Freuler. Der Nati-Star spielte durch und sah nach einer halben Stunde die Gelbe Karte.

Seferovic erlebt «Spiel der Schande»

In absoluter Top-Form befindet sich derzeit Josip Drmic. Der Schweizer erzielte für HNK Rijeka beim 2:1 im Auswärtsspiel gegen Slaven Belupo sein 13. Saisontor in der 14. Partie. Beeindruckend. Mario Gavranovic blieb dagegen bei der 0:1-Niederlage von Kayserispor gegen Rizespor glück- und torlos. Steven Zuber steht mit AEK Athen auf Rang zwei in der griechischen Liga, gewann zuletzt 2:1 gegen Giannina. Der Schweizer stand in der Startelf.

Wer einen unfassbaren Abend erlebt hat, war Haris Seferovic. Der Nati-Stürmer im Dienste Benficas, der zuletzt noch durch einen Mega-Fehlschuss gegen Barcelona aufgefallen war, erlebte in der portugiesischen Liga Unfassbares. Belenenses musste wegen eines Corona-Ausbruchs im Team mit neun Spielern antreten. Nachdem es bereits zur Pause 7:0 für Benfica gestanden hatte, forcierte das Team einen Spielabbruch. Fans skandierten «Spiel der Schande», der Belenenses-Boss weinte zur Halbzeit. Seferovic schoss zwei Tore.