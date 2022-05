Regen-Partie in der Major League Soccer: Shaqiri bringt Chicago Fire in Führung

In der 17. Minute der Partie Chicago Fire gegen New York Red Bulls in der amerikanischen Major League Soccer (MLS) schlug Xherdan Shaqiri zu. Er traf zum 1:0 - es ist sein zweites Tor für den US-Club. Der Schweizer verwandelte nach einem Handspiel der Gegner den Penalty ohne Probleme.

Kurz vor Halbzeit war es strömender Regen und Gewitter, was die Mannschaften in die verfrühte Pause zwang. Das Spiel konnte nach über einer halben Stunde um 21.15 Uhr Ortszeit wieder fortgesetzt werden. Lange konnte Chicago Fire das 1:0 halten, doch in der 75. Minute fiel schliesslich der Ausgleich – und dann ging es nur noch bergab. Gleich zwei Spieler erhielten nur kurz nacheinander gelb-rot und mussten vom Platz. In der 87. Minute verwerte New York Red Bull einen Penalty, was zum Schlussresultat von 1:2 aus Sicht von Chicago Fire führte.