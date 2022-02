US-Soccer im Detail – Shaqiri-Debüt heute Nacht – das musst du vorher noch über die MLS wissen

Der Schweizer Internationale Xherdan Shaqiri bestreitet am Samstag mit Chicago Fire den Saisonauftakt in der MLS. Wir stellen die Major League Soccer etwas genauer vor.

Chicagos Neuzugang Shaqiri im Interview. 20 Minuten/Lucas Werder

Darum gehts Xherdan Shaqiri ist der Star bei seinem neuen Verein Chicago Fire.

Der 30-Jährige startet am Samstag in die neue MLS-Saison.

Die nordamerikanische Liga hat so einige Eigenheiten, die es sich zu erklären lohnen.

Nati-Star Xherdan Shaqiri sucht das nächste Abenteuer: Der 100-fache Schweizer Internationale spielt neu in der nordamerikanischen MLS, am Samstag geht für Shaq mit Chicago Fire die neue Saison los. Wir stellen euch die MLS etwas genauer vor.

28 Teams, 2 Conferences, 1 Sieger

Insgesamt 28 Teams sind in der MLS aktiv, 25 davon sind in den USA beheimatet, drei in Kanada (Toronto, Montreal, Vancouver). Neu auf diese Saison hinzugekommen ist der Charlotte FC. Die 28 Teams sind in die Eastern und Western Conference (à je 14 Teams) eingeteilt. Shaqiris Fire spielen im Osten mit und bestreiten am Samstag in Florida gegen Inter Miami den Saisonauftakt.

Jedes MLS-Team absolviert 34 Regular-Season-Spiele (17 Heim- respektive Auswärtsspiele), 26 (Hin- und Rückspiele) davon nur gegen Gegner aus derselben Conference, acht gegen Gegner aus der anderen Conference. Nach 34 Spielrunden gewinnt das Team, das in der gesamten MLS die meisten Punkte eingefahren hat, eine Trophäe, das sogenannte «MLS Supporters’ Shield». Für die Playoffs qualifizieren sich die sieben besten Teams jeder Conference.

Die an Nummer 1 gesetzten Teams der beiden Conferences haben in der ersten Playoffrunde ein Freilos. Dahinter spielt die Nummer 2 gegen die 7, die 3 gegen die 6 und die 4 gegen die 5 – alles innerhalb derselben Conference. Sollte das Spiel nach 90 Minuten unentschieden stehen, gibt es 2x15 Minuten Verlängerung und danach ein Penaltyschiessen. Im Conference-Halbfinal (kommt dem Viertelfinal gleich) greifen auch die Nummern 1 ein. Das Team, das besser gesetzt ist, geniesst jeweils Heimrecht. Erst im MLS-Final spielen zwei Teams der konträren Conferences gegeneinander und machen den Meister aus. Einen Auf- oder Absteiger gibt es in der MLS nicht.

Salary Cap – nicht mehr als 4,5 Millionen Franken

Wie in den anderen US-amerikanischen grossen Ligen (Eishockey NHL, Basketball NBA, American Football NFL, Baseball MLB) müssen die MLS-Teams ihre Spieler im sogenannten Salary Cap unterbringen. Aktuell liegt dieses in der MLS bei 4,9 Millionen Dollar (4,5 Millionen Franken) pro Team. In dieser Gehaltsobergrenze können die Clubs bis zu 30 Spieler unterbringen. Darunter dürfen maximal acht Ausländer sein. Diese «International Slots» können aber von einem Team zu einem anderen verkauft werden. So können letztlich also auch mehr als acht ausländische Spieler in einem Club unter Vertrag stehen.

Designated Player Rule – die Stars im Team

Ab 2007 wollte die MLS mehr internationale Stars in ihrer Liga, also wurde die Designated Player Rule eingeführt. Diese Regel besagt, dass maximal drei Spieler verpflichtet werden können, deren Gehalt höher liegt als das von der Liga festgelegte Maximum (335’000 US-Dollar). Denn eigentlich sind die Spieler bei der MLS angestellt und nicht beim Club selber. Die Vereine müssen aber den Gehalts-Unterschied ihrer Designated Players zum Maximum selber berappen. Der 7,2-Millionen-Franken-Transfer Shaqiri gehört zu den Designated Players bei Chicago Fire. Der Schweizer ist Chicagos Rekordtransfer in der Club-Historie.

Xherdan Shaqiri ist der neue Star-Spieler von Chicago Fire. AFP

Die Designated Player Rule wird auch als Beckham Rule bezeichnet. Das, weil David Beckham 2007 als erster Star bei den Los Angeles Galaxy einen lukrativen Vertrag unterzeichnete. Zu den Designated Players der letzten Jahre gehörten auch Stars wie David Villa, Bastian Schweinsteiger, Wayne Rooney, Zlatan Ibrahimovic oder Shkelzen Gashi. Der gebürtige Zürcher bestritt von 2016 bis 2019 69 Spiele für die Colorado Rapids. Dabei schoss der 16-fache albanische Nationalspieler 14 Tore.

Titelverteidiger und Rekord-Daten

Aktueller Titelverteidiger ist der New York City FC. Das Team vom Big Apple feierte vergangene Saison seinen ersten Titel. Rekordmeister der seit 1996 existierenden MLS ist Los Angeles Galaxy mit bisher fünf Titeln. Die Chicago Fire haben bisher einen Titel feiern können: 1998. 2000 und 2003 scheiterte Fire erst im Final. Den Preis MLS Supporters’ Shield gewann der Club 2003.

Rekordtorschütze der MLS ist der US-Amerikaner Chris Wondolowski mit 166 Toren. Der 39-Jährige hat seine Karriere erst gerade im Januar beendet. Die meisten Partien in der Liga bestritt sein Landsmann Nick Rimando mit 514 Spielen.