Franzosen suchen Alternativen : Shaqiri-Hammer in Lyon – will der Club ihn noch im Winter loswerden?

Eine Hammer-Meldung erreicht uns aus Frankreich: Olympique Lyon suche bereits nach einem Ersatz für Xherdan Shaqiri. Dies, obwohl der Nati-Star erst im Sommer zum Ligue-1-Verein gestossen war.

Bereits zwei Tage bevor das Transferfenster aufgeht, bahnt sich ein Schweizer Transfer-Hammer an: Xherdan Shaqiri dürfte seinen Verein Olympique Lyon bereits diesen Winter wieder verlassen. Gemäss der französischen Sportzeitung «l’Équipe» sei der 13. der Ligue 1 nämlich unzufrieden mit dem Nati-Star und suche sich bereits nach Alternativen um.



Wohin es den begnadeten Linksfuss ziehen wird, ist unklar. Fakt ist: Shaqiri fällt in Lyon immer mehr zwischen Rang und Traktanden. Wettbewerbsübergreifend kam der 30-Jährige in nur 13 Spielen zum Einsatz, steuerte dabei 1 Tor und 2 Assists bei. Zu wenig für die hohen Ansprüche, die er mit seinem Wechsel im Sommer für über sechs Millionen Franken plus möglichen weiteren fünf Millionen Franken für Bonuszahlungen, vom FC Liverpool mitgebracht hatte, so die Sportzeitung. Zuletzt wurde er von Trainer Peter Bosz (58) kaum noch eingesetzt. «l’Équipe» kürte ihn zusammen mit Goalie Alexander Nübel (Monaco) zum Flop-Transfer der laufenden Saison.