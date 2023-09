EM-Quali: Xherdan Shaqiri spricht vor Nati-Spiel im Kosovo

Was löst die Reise in den Kosovo in Ihnen aus?

Ich habe mir die Spiele angeschaut und war sehr überrascht. Gerade die Resultate in den Heimspielen habe ich so nicht erwartet. Wenn man die Qualität der Mannschaft sieht, war das zu wenig. Mit diesen Spielern dürfen und müssen sie grössere Ambitionen haben. Ich bin aber zuversichtlich, dass sie mit neuem Trainer anders auftreten werden.

Will nicht als Schweizer Rekordspieler in Erinnerung bleiben.

Mir war es immer wichtig, authentisch zu sein und ich selbst zu bleiben. Ich glaube, damit bin ich bei den Leuten immer sehr gut angekommen. Es freut mich, dass die Leute immer sehr positiv auf mich reagieren. Es ist auch schon vorgekommen, dass ich um vier Uhr morgens an einer Tankstelle ein Selfie machen musste. Auch Leute unter Alkoholeinfluss scheinen mich also noch zu erkennen. (lacht)

Das wäre sicher etwas Schönes, es ist aber nicht mein grosses Ziel. Ich will nicht als Schweizer Rekordspieler in Erinnerung bleiben, sondern spezieller und vor allem als einer der besten Spieler der Schweiz.

Wenn du dich immer für jedes grosse Turnier qualifizierst, träumst du natürlich auch irgendwann von einem Titel. Für einen Titel braucht es aber 25 Spieler auf höchstem Niveau und auch etwas Glück. Darum müssen wir immer schön am Boden bleiben, so wie wir Schweizer halt auch sind.

Der Effekt von Messi ist riesig, die Zuschauerzahlen nehmen immer mehr zu. Aber auch sportlich sieht man die Auswirkungen. Plötzlich glänzen bei Inter Miami nun Spieler, die vorher kaum zu sehen waren. Man sieht, was einige wenige Spieler mit einer Mannschaft anstellen können. Ich bin überzeugt, es werden weitere grosse Spieler nachziehen.



Aktuell wechseln viele Topspieler aber lieber nach Saudiarabien. Wäre das auch für Sie eine Option?

Im Moment mache ich mir gar keine Gedanken darüber. Ich fühle mich sehr wohl in den USA und die MLS macht weiter Fortschritte. Man weiss nie, was die Zukunft bringt, aber aktuell bin ich sehr zufrieden in Chicago.