Xherdan Shaqiri mit MLS-Debüt: noch kein Zauber des «Alpine Messi»

Nullnummer zum Saisonstart : Shaqiri mit Chicago-Debüt – noch kein Zauber des «Alpine Messi» in der MLS

Xherdan Shaqiri figurierte beim ersten Saisonspiel von Chicago Fire in der Startelf. Nach dem 0:0 gegen Inter Miami ist klar: Der Nati-Star hat dem Team bereits seinen Stempel aufdrücken können.

Beim Gastspiel in Miami durfte Shaqiri gleich von Beginn weg ran.

Ansprechendes Debüt in der MLS: Nati-Star Xherdan Shaqiri.

Die neue Nummer 10 von Chicago Fire spielte in Florida von Beginn weg.

Xherdan Shaqiri ist zum ersten Mal in der US-amerikanischen MLS aufgelaufen.

Der «Alpine Messi» , wie Xherdan Shaqiri von seinem neuen Club Chicago Fire angekündigt worden war, zaubert noch nicht. Dies muss man nach den ersten gut 90 MLS-Minuten attestieren. Beim 0:0 zwischen David Beckhams Inter Miami und dem Team des Schweizer Sportchefs Georg Heitz (52) wurde dennoch klar: Shaqiri wird in dieser Liga noch für viel Freude sorgen – beim ersten Saisonspiel sollte es aber noch nicht sein.

Fast 35 Minuten dauerte es, bis der Nati-Star die Zuschauerinnen und Zuschauer in Fort Lauderdale zum ersten Mal ins Staunen versetzte: Shaqiri zog aus gut 25 Metern ab und zwang Miami-Goalie Clément Diop zu einer spektakulären Parade. Mit dem ersten Paukenschlag wurde der Nati-Star selbst und sein Team stärker. Shaqiri zog von Beginn weg im offensiven Mittelfeld die Fäden: Immer, wenn Chicago gefährlich wurde, hatte Chicagos neue Nummer 10 die Füsse im Spiel.

Ex-Hopper im Lattenpech

Für die gefährlichste Szene des Abends war ein anderer MLS-Neuling mit Schweiz-Bezug verantwortlich: Leonardo Campana. Die 21-jährige Wolves-Leihgabe in den Reihen von Inter Miami, die bis im Januar noch für GC auf Torjagd gegangen war, scheiterte in der zehnten Minute mit einem Kopfball an der Querlatte. Die butterweiche Flanke kam von Ex-Real-Star Gonzalo Higuaín. Das von ManUnited-Legende Phil Neville trainierte Miami war speziell im zweiten Durchgang die bessere Mannschaft.