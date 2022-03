Lob für den Nati-Coach - Shaqiri schwärmt von Trainer Yakin – «Muri hat einfach diese Coolness»

Egal ob Jürgen Klopp, Pep Guardiola, Jupp Heynckes, Ottmar Hitzfeld oder Roberto Mancini – Xherdan Shaqiri hat schon unter den ganz grossen Trainern des Weltfussballs gespielt. In der Nati wird der 30-Jährige mit Murat Yakin von einem gecoacht, der vor einem Jahr noch beim FC Schaffhausen in der Challenge League an der Seitenlinie stand. Und trotzdem gerät der 100-fache Nationalspieler bei «Muri» ins Schwärmen.

«Es war nicht einfach, die von Vladimir Petkovic hinterlassene Lücke zu füllen», meint Shaqiri. «Petkovic war einer der besten Trainer, welche die Nati je hatte.» Nun habe aber eine neue Ära begonnen. «Muri macht das mit seiner authentischen Art einfach sehr gut», sagt der Chicago-Profi. Ihm gefalle vor allem, dass Yakin so viel lache. «Er hat auf dem Platz eine lockere Art, ist in den entscheidenden Momenten aber auch hart genug», erklärt der Nati-Star. «Muri hat genau die richtige Balance.»

«Sitzen länger am Esstisch»

Zudem habe der 47-Jährige den grossen Vorteil, selber einmal für die Nati gespielt zu haben. «Muri weiss zum Beispiel ganz genau, wie es ist, auswärts in Litauen ein Quali-Spiel zu bestreiten», erklärt Shaqiri. «Er spürt genau, was die Spieler denken und fühlen. Dadurch hat er einen optimalen Umgang mit den Spielern.»

Von aussen wirkte es in den vergangenen Monaten oft so, als hätte unter Murat Yakin mehr Lockerheit Einzug in die Nati gehalten. Das sieht auch Shaqiri so, der Umgang zwischen einander sei etwas relaxeder geworden. «Die Spieler sitzen auch mal etwas länger am Esstisch, sprechen und lachen noch mehr zusammen als vorher schon.»