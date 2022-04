Gabriel Slonina: Shaqiri-Teamkollege will für jede Parade Geld spenden

Das Goalie-Juwel will am Samstag gegen Orlando für jede Parade 500 Dollar spenden.

Nach seinen ersten überzeugenden Auftritten ist Xherdan Shaqiri in Chicago bereits auf dem Weg zum Publikumsliebling. Noch steht dem Nati-Star aber sein Goalie vor der Sonne: Gabriel Slonina ist in Chicago aufgewachsen, durchlief sämtliche Juniorenstufen des Clubs und ist mit seinen 17 Jahren bereits die unbestrittene Nummer 1.

Slonina wird wohl tief ins Portemonnaie greifen müssen, denn das Chicago-Eigengewächs befindet sich in einer überragenden Form. Viermal spielte der 17-Jährige in den bisherigen fünf Saisonspielen zu null und kassierte erst ein einziges Gegentor. Dabei ist es aber längst nicht so, dass der 1,93-Meter-Mann nichts zu tun hätte. Mit seinen zahlreichen Paraden ist Slonina hauptverantwortlich dafür, dass Chicago erstmals seit 2009 nach den ersten fünf Saisonpartien noch ungeschlagen dasteht. Der Publikumsliebling weist eine Abwehr-Quote von über 90 Prozent auf – Bestwert der gesamten MLS!

7-Millionen-Angebot von Chelsea

Zu einem Aufeinandertreffen mit den grossen Stars der Premier League könnte es für den 17-Jährigen in diesem Jahr aber dennoch kommen. Im vergangenen November stand Slonina erstmals im Kader der A-Nationalmannschaft der USA. An der WM in Katar treffen die Soccer Boys in der Gruppe B auf Iran, England und den letzten Uefa-Teilnehmer (Ukraine, Wales oder Schottland). Spielt Slonina weiter eine solch starke Saison, darf er durchaus mit einem Platz im WM-Kader liebäugeln.