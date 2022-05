Torspektakel : Shaqiri trifft in der 89. Minute zur Führung, doch Chicago vergibt Sieg

1 / 3 Shaqiri und Chicago bringen den Sieg gegen die New York Red Bulls nicht über die Zeit. IMAGO/Newspix Trotz eines Shaqiri-Tors in der 89. Minute. IMAGO/ZUMA Wire Am Ende gibt es ein 3:3. IMAGO/ZUMA Wire

Darum gehts Shaqiri trifft, doch es reicht wieder nicht für einen Sieg.

Chicago kassiert in der Nachspielzeit den Ausgleich.

Seit März ist man ohne Sieg.

Das grösste Problem bei Chicago in dieser Saison: die fehlenden Tore. Erst acht Treffer standen nach elf Spieltagen zu Buche. Gegen die New York Red Bulls war das für einmal kein Ding – gleich drei Treffer erzielte das Shaqiri-Team. Man stand nach einem Shaqiri-Tor gar kurz vor einem Sieg, doch am Ende gab es wieder nur einen Punkt.

Der 30-Jährige führte seinen Verein einmal mehr als Captain an. Nach 20 Minuten sah es einmal mehr, aber nicht nach einem guten Auftritt des Clubs aus. Lewis Morgan erzielte vom Punkt den Führungstreffer für die Roten Bullen. Chicago twitterte: «Der Energy Drink geht in Führung». Vor der Pause konnte man allerdings noch ausgleichen. Mueller traf zum 1:1-Pausenstand.

Seit März ohne Sieg

Der zweite Abschnitt startete für Chicago besser. Schnell ging man mit 2:1 in Führung. Der Nati-Star hatte seine Füsse im Spiel. Seine präzise Ecke wurde mit dem Kopf verlängert und Omsberg brachte das Leder im Tor unter. Dieses Mal war allerdings Harper für das frühere Team von Superstar Thierry Henry zur Stelle. Red Bull erzielte das 2:2.

Nach 89 Minuten sah alles nach einem Sieg für Chicago aus. Shaqiri kam im Strafraum an den Ball und schloss überlegt zum 3:2 ab. Die Freude war gross, zumindest bei den angereisten Chicago-Fans und dem Social Media Admin. Auf Twitter hiess es: «Shaqiri tut Shaqiri Dinge.» Doch einmal mehr verpasste es das Team des Nati-Wirblers den Sieg ins Trockene zu bringen. In der Nachspielzeit kassierte man noch das 3:3. Mittlerweile ist man seit dem 19. März ohne Dreier und steht abgeschlagen am Tabellenende.