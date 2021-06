Xherdan Shaqiri und Granit Xhaka – diese Nati-Stars enttäuschen

Sie haben dich in der Partie am meisten enttäuscht: Xherdan Shaqiri mit 28 Prozent.

Die Schweizer Nati kam am Samstagnachmittag zum Auftakt in ihr EM-Abenteuer nur zu einem 1:1 gegen Wales. Das Ergebnis? Enttäuschend. Zumal die Nati unzählige Chancen auf den Sieg gehabt hat. Doch alle Schüsse waren zu ungenau – oder der Wales-Goalie parierte mirakulös. Nach der Partie haben wir die 20-Minuten-Leserin und den 20-Minuten-Leser abstimmen lassen. Wie gut fand die Community den Auftritt? Welcher Spieler überzeugte sie am meisten?