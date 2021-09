Schweizer im Söldnercheck - Shaqiri und Zuber debütieren – Frey und Drmic brillieren weiter

Akanji und Kobel dürfen sich in einem Spektakelspiel über einen Dreier freuen.

Bundesliga

Manuel Akanji (Borussia Dortmund) Was für ein Spektakel gegen Bayer Leverkusen. Beim 4:3-Sieg gegen Seoanes Leverkusen spielte er zum ersten Mal neben Neuzugang Pongracic. Beim 1:0 von Leverkusen fehlte noch die Abstimmung mit seinem Partner. Hatte die meisten Ballaktionen aller Dortmunder Spieler.

Gregor Kobel (Borussia Dortmund)

Kassiert zwar weiterhin Tore, bleibt aber noch immer ohne Fehler. Besonders im 1 gegen 1 zeigt der Nati-Goalie immer wieder seine Stärke. Rettete dem BVB auch mit einer Parade den Dreier.

Yann Sommer (Borussia Mönchengladbach)

Zum ersten Mal gibt es in dieser Saison für Gladbach einen Sieg in der Bundesliga. Sommer hatte beim Kampfsieg auch seinen Anteil. In der Schlussphase mit einer Glanzparade.