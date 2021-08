Embolo, Gavranovic und Benito abgereist - Shaqiri verpasst WM-Quali-Spiele gegen Italien und Nordirland verletzt

Das Trainingscamp des Schweizer Nationalteams wird etwas durchgeschüttelt: Wie der Schweizer Fussballverband am Dienstag mitteilt, haben vier Spieler die Nati bereits wieder verlassen: «Mit Xherdan Shaqiri, Mario Gavranovic, Loris Benito und Breel Embolo verlässt ein Quartett aus medizinischen Gründen die Mannschaft», lässt der SFV mitteilen. Aber mit Dan Ndoye stösst am Dienstag ein weiterer Nati-Spieler dazu. So stehen für das Testspiel gegen Griechenland und für die WM-Quali-Spiele gegen Italien und Nordirland Nati-Trainer Murat Yakin 24 Spieler zur Verfügung.

Shaqiri sagt zu seiner Abreise: «Ich hatte zuletzt individuell trainiert und habe deshalb noch nicht den nötigen Wettkampfrhythmus. In Absprache mit Murat Yakin und meinem Verein haben wir entschieden, dass ich nach Lyon zurückkehre, um mich für die nächsten Aufgaben im Verein und auch in der Nati vorzubereiten.» Und er fügt an: «Es war mir wichtig, die ersten zwei Tage des Zusammenzugs in Basel zusammen zu verbringen, den Start mit unserem neuen Trainer mitzumachen und meine Teamkollegen wiederzusehen.»