Lyon-Trainer Bosz – «Shaqiri war nicht fit und passte nicht ins Team»

Nach einer halben Saison geht die Zeit von Xherdan Shaqiri bei Olympique Lyon bereits wieder zu Ende. Am Donnerstag gab der US-Club Chicago Fire bekannt, dass man Shaqiri bis 2024 verpflichten haben können. Nun hat am Freitag auch Lyon-Trainer Peter Bosz Stellung zum Transfer bezogen.

An einer Pressekonferenz nannte der Niederländer vor allem zwei Gründe, warum Shaqiri im französischen Team nicht funktioniert hat. So habe man den ehemaligen Liverpool-Spieler zum Saisonbeginn auf dem rechten Flügel eingesetzt, was sich im Nachhinein als Fehler herausgestellt habe. «In Liverpool konnte Shaqiri seine Qualitäten besser einsetzen, weil dort die Flügelspieler sehr hoch stehen, sodass er seine Qualitäten besser einbringen konnte», sagte der Trainer von Olympique Lyon. Und der 58-Jährige erklärte das Missverständnis mit Shaq weiter: «Auf der Zehn können hier einige Spieler spielen: Houssem Aouar, Lucas Paquetá, Romain Favre. Und Shaqiri kann in unserem Team nur auf der Zehn spielen.»