«Will mir das Hemd vom Leib reissen» – Shaqiri-Wechsel lässt ganz Chicago und die US-Fussballfans ausflippen

Von Basel in die USA – mit diesem Video verkündet Chicago Fire den Wechsel von Xherdan Shaqiri. Twitter/Chicago FIre

Darum gehts Am Mittwoch wurde der Wechsel von Xherdan Shaqiri nach Chicago offiziell vermeldet.

Die Euphorie der Fans, anderen Sportclubs und selbst der Journalisten scheint grenzenlos.

Klappt es mit dem Visum, startet Shaqiri in rund zweieinhalb Wochen gegen Miami.

Windy City steht Kopf! Mit seinem Wechsel nach Chicago sorgt Xherdan Shaqiri in Chicago für einen Ausnahmezustand. Als der Transfer des Nati-Stars wie von 20 Minuten angekündigt am Mittwochabend offiziell bekannt gegeben wird, kennt die Euphorie auf Social Media beinahe keine Grenzen mehr. Zu den ersten Gratulanten gehören die anderen grossen Sportteams aus Chicago. «Let’s go Shaq», schreibt das NHL-Eishockey-Team der Blackhawks, die den 30-Jährigen genauso willkommen heissen wie das NFL-Team der Bears und das Baseball-Franchise der White Sox.

Schweinsteiger meldet sich mit Videobotschaft

Sogar mit einer persönlichen Video-Botschaft gratuliert Bastian Schweinsteiger Shaqiri zu seinem Wechsel. Der ehemalige deutsche Nationalspieler war zum Ende seiner Karriere zwischen 2017 und 2019 selbst für Chicago Fire aufgelaufen. «Es ist eine tolle Stadt, es wird dir gefallen», verspricht Schweinsteiger. «Ich bin stolz, in seine Fussstapfen zu treten. Vielleicht kommt er ja nochmals zurück und wir können zusammen spielen», scherzt Shaqiri über die Nachricht von Schweinsteiger.

Ezra Hendrickson, künftiger Trainer des Nati-Stars, ist ebenfalls begeistert über den Transfer: «Ich fühle mich grossartig!» Er habe mit Shaqiri am vergangenen Samstag telefoniert. «Schon in den ersten Minuten konnte man realisieren, wie sehr er hier sein wollte – er will wirklich nach Chicago kommen und dieser Stadt sowie dem Club helfen.» Hendrickson hat bereits einen klaren Plan, wie er Shaqiri einsetzen soll – dieser soll die zehn nicht nur auf dem Trikot tragen: «Wir spielen in einem 4-2-3-1-System und ich denke, er kann mit seiner Vielseitigkeit auf allen drei vorderen Positionen spielen, aber im Moment ist der Plan, ihn als Zehner in der Mitte einzusetzen.»

Sogar die Journalisten drehen durch vor Euphorie

Auch bei den Fans löst der Wechsel des Schweizers eine Euphoriewelle aus. «Das wird genial», schreibt ein Chicago-Fan auf Twitter. «Wir werden definitiv die Liga gewinnen. Ich muss sofort einen Meisterschaftsring vorbestellen», meint ein anderer Fire-Anhänger. Ganz aus dem Häuschen sind auch die US-amerikanischen Fussball-Journalisten. «Die Art und Weise, wie Shaqiri «See you soon, Chicago» sagt, bringt mich dazu, mir das Hemd vom Leib zu reissen, jeden Muskel in meinem Körper anzuspannen und der ganzen Welt zu zeigen, wie gefährlich tief ich meine Shorts trage», meint «The Athletic»-Reporter Sam Stejskal.

Bereits in zweieinhalb Wochen beginnt die neue MLS-Saison. Zum Start treffen Shaqiri und Chicago auf Inter Miami, den Club der englischen Fussball-Legende David Beckham. Der Nati-Star wird mit der Rückennummer zehn auflaufen – sofern es mit dem Visum rechtzeitig klappt.