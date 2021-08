Xherdan Shaqiri zum Medizincheck in Lyon eingetroffen

Nati-Star wechselt : Shaqiri zum Medizincheck in Lyon eingetroffen – Vertragsunterschrift folgt

Der Wechsel von Xherdan Shaqiri ist Tatsache. Der Nati-Star absolviert am Montag den Medizincheck in Lyon und soll danach einen Dreijahres-Vertrag unterschreiben.

1 / 3 Xerhan Shaqiri verlässt den FC Liverpool und wechselt zu Olympique Lyon. Twitter/RMC Sport Bei den Reds kam der Nati-Star in den letzten Monaten kaum zum Einsatz. imago images/Shutterstock An der EM 2021 überzeugte Shaqiri mit guten Leistungen. imago images/BSR Agency

Darum gehts Der Wechsel von Xherdan Shaqiri zu Olympique Lyon ist fix.

Am Montag absolviert der Nati-Star den Medizincheck.

Danach soll er einen Vertrag über drei Jahre unterschreiben.

Auf diesen Moment hat Xherdan Shaqiri wohl lange gewartet. Am Montag absolviert der Nati-Star seinen Medizincheck beim französischen Traditionsclub Lyon. Bilder von «RMC Sport» zeigen, wie der Nati-Star in Lyon eintrifft. Am Nachmittag wird er dann einen Dreijahres-Vertrag unterschreiben.

Schon am späten Sonntagabend bestätigte Lyon den Transfer des Nati-Stars. Zuvor waren Liverpool und die Franzosen in Sachen Ablöse zeitweise noch weit auseinander gelegen. Nun wird Lyon für Shaqiri um die 12 Millionen Euro auf die Insel überweisen.

Vierte grosse Liga für Shaqiri

Der 29-Jährige spielt neu in der Ligue 1, in der gleichen Liga wie Superstar Lionel Messi. Gerüchte besagen, dass Shaqiri in Frankreich monatlich 350’000 Euro verdient. Ein Lohn, mit dem er zum bestbezahlten Spieler des Clubs avanciert. Der Transfer von Shaqiri macht durchaus Sinn. Für beide Seiten. Lyon braucht nach dem Abgang von Memphis Depay eine neue Waffe für die Offensive. Und Shaqiri braucht einen Club, bei dem er wieder regelmässig zum Einsatz kommt.

Die Ligue 1 ist für den Nati-Star zwar nach der Bundesliga (Bayern München), der Serie A (Inter Mailand) und der Premier League (Stoke City, Liverpool) die vierte grosse Liga, in der er anheuert. Viel gespielt hat er jedoch nicht immer. Shaqiri absolvierte in neun Auslandsjahren gerade mal 256 Einsätze, 161 davon in der Startformation. Liverpool holte ihn vor drei Jahren für 14,7 Millionen Euro von Stoke. In der vorletzten Saison stand er 181 Minuten auf dem Platz, in der letzten waren es 551 Premier-League-Minuten. Klar – oft fiel er auch verletzt aus. Aber nicht immer.

