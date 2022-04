Ultimate MC Battle: Shari Roxanne schreibt als Rapperin Schweizer Geschichte

Während der Qualifikationsrunden in Bern und Thun konnte sich die 27-Jährige einen Platz unter den 16 Finalisten sichern.

Mit 20 Minuten spricht die Grenchnerin über ihren Werdegang, Sexismus im Rap und das Batteln an sich.

Bshariroxanne (27) konnte sich während der Qualifikationsrunden in Thun und Bern einen Platz im Finale sichern – und schreibt damit Schweizer Battlerap-Geschichte.

Am 29. April findet die Schweizer Meisterschaft im Battlerap in der Turnhalle Bern statt.

Das Ultimate MC Battle geht in die nächste Runde.

Mit 16 Jahren begann Shari Roxanne Meier alias Bshariroxanne, erstmals Hip-Hop-Beats zu produzieren. Nach der Geburt ihrer Tochter vor fünf Jahren wechselte sie zu Rap. Der Grund: «Fürs Produzieren von Beats war die Zeit wegen der Kleinen leider meistens viel zu knapp», so Meier zu 20 Minuten. An den Wochenenden nahm sie regelmässig an Freestyle-Events teil – mit Erfolg.