Sharon Stone datet 38 Jahre jüngeren Rapper RMR

Die Identität von Rapper RMR, der mehr als halb so alt ist wie Stone, ist nicht bekannt: Er versteckt sich stets hinter einer schwarzen Maske.

Getty Images via AFP

Stone und Rapper RMR wurden in Clubs knutschend und feiernd gesichtet.

Getty Images via AFP

Der Hollywood-Star und Rapper RMR knutschten und tanzten sich vergangene Woche durch Clubs in Los Angeles.

Sharon Stone (63) soll frisch verliebt sein. In den vergangenen Wochen wurde die Schauspielerin gleich mehrmals mit RMR in Los Angeles gesehen – einem jungen Rapper, der weniger als halb so alt ist wie sie.