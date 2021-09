Hollywood-Star vor dem 20-Minuten-Mikrofon - Sharon Stone glänzt am diesjährigen Zurich Film Festival

Sharon Stone trat am 25. September am ZFF in einem funkelnden Kleid mit goldigen Pailletten auf. Sie wurde wurde mit dem Golden Icon Award geehrt.

Hollywood in Zürich: Am Samstag schritt Sharon Stone über den grünen Teppich des Zurich Film Festivals.

Einen funkelnden Auftritt legte Sharon Stone am Samstagabend hin. Der Hollywood-Star war der Stargast des diesjährigen Zurich Film Festival und erhielt im Rahmen des Events den Golden Icon Award. Der Preis ist die höchste Auszeichnung des ZFF und wird jedes Jahr an eine vorab ausgewählte Person verliehen, um sie für ihr Lebenswerk im Filmbereich zu ehren.

Kurz nach 19.30 Uhr stieg Sharon aus ihrer Limousine am Sechseläutenplatz aus und strahlte in ihrem goldenen Paillettenkleid mit dem Blitzlichtgewitter um die Wette. Den wartenden Fans schenkte sie nur wenig Aufmerksamkeit: Ein bisschen lächeln hier, ein wenig winken da – und schon ging es vor die nationale und internationale Presse.

Sharon vor dem 20-Minuten-Mikrofon

Seit Freitag ist der Hollywood-Star übrigens schon in der Schweiz. Zuvor war sie an der Seite von Fürst Albert (63) und seiner Schwester Prinzessin Caroline (64) bei der «Monte Carlo Gala for the Global Ocean» zu Gast.