1 / 7 Sharon Stone veröffentlicht Ende März ihre Memoiren. Getty Images via AFP Die US-Schauspielerin hatte ihren Durchbruch 1992 mit «Basic Instinct». AFP Stones Autobiografie heisst «The Beauty of Living Twice». Screenshot

Darum gehts Am 30. März veröffentlicht Sharon Stone (63) ihre Autobiografie «The Beauty of Living Twice».

Bereits jetzt sind Details daraus bekannt.

Die Hollywood-Schauspielerin offenbart sexuelle Nötigung durch ihren Grossvater, unterstützt von ihrer Grossmutter.

Ausserdem schreibt Stone von einer ungewollten Brust-OP. Ein Chirurg hatte ihre Oberweite ohne Zustimmung vergrössert.

Es sind schockierende Enthüllungen, die Hollywood-Schauspielerin Sharon Stone (63) in ihren Memoiren macht. Seit einigen Tagen schon gelangen immer wieder neue Inhalte von «The Beauty of Living Twice» an die Öffentlichkeit.

Thematisiert wird in der Autobiografie, die am 30. März erscheint, auch die sexuelle Gewalt, die sie und ihre Schwester Kelly in jungen Jahren erleiden mussten. Wie jetzt bekannt wurde, war es ihr eigener Grossvater mütterlicherseits, der sich an ihnen vergangen hatte – unterstützt von ihrer Grossmutter, die von ihrem Ehemann selbst sexuell genötigt wurde.

Mit Opa im Zimmer eingesperrt

Die Misshandlungen begannen, als Stone und ihre Schwester noch Kleinkinder waren. Bei Besuchen bei den Grosseltern habe die Oma die Mädchen jeweils mit ihrem Mann in einem Zimmer eingesperrt.

Als Sharon 14 war, starb ihr Grossvater dann an einem Herzinfarkt. Sie habe damals in den Sarg gegriffen, um zu überprüfen, ob er ihr tatsächlich keinen Schaden mehr zufügen könne. «Ich stupste ihn an und die bizarre Befriedigung, dass er endlich tot war, traf mich wie eine Tonne Eis», so Stone.

Brust-OP ohne Zustimmung

Eine weitere schockierende Erfahrung folgte im Erwachsenenalter: 2001 musste sich Sharon Stone einen gutartigen Tumor aus der Brust entfernen lassen. Bei der OP habe der Arzt die Gelegenheit genutzt, ihre Oberweite ohne ihre Zustimmung zu vergrössern.

Als sie wieder zu sich kam, musste sie feststellen, dass ihre Brüste um «eine volle Körbchengrösse grösser» gemacht worden waren, zitiert die «New York Times» aus «The Beauty of Living Twice». Die Erklärung des Chirurgen damals: Sie würde mit grösseren Brüsten besser aussehen. Ausserdem würden diese «besser zu ihrer Hüftgrösse passen». «Er hatte meinen Körper ohne mein Wissen oder meine Zustimmung verändert.»