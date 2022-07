Gesundheitliche Probleme: Shawn Mendes sagt alle Tour-Termine ab – auch Zürich-Konzert betroffen

«Nach Gesprächen mit meinem Managementteam und Gesundheitsexperten ist mir bewusst geworden, dass ich mir jetzt die Zeit nehmen muss, die ich mir persönlich nie genommen habe, um zu wachsen und stärker zurückzukommen», schreibt Mendes in einem langen Statement an seine Fans.

Schlechte Nachrichten für alle Fans von Shawn Mendes: Der Musiker hat alle Termine seiner «Wonder: The World Tour» in Nordamerika, Grossbritannien und Europa abgesagt. Das teilte der 23-Jährige am Mittwoch in einem emotionalen Instagram-Post mit. Davon betroffen ist auch sein Konzert im Zürcher Hallenstadion, welches am 27. Juni 2023 stattfinden hätte sollen. Alle Tickets werden zurückerstattet.