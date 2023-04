Shawn Mendes und Camila Cabello knutschen am Coachella

An der Show von Bad Bunny am Coachella waren Shawn Mendes und Camila Cabello im Publikum. Die beiden waren sehr innig und knutschten.

Ein aktuelles Video zeigt, wie sich die beiden am Wochenende am Coachella küssen.

Am Wochenende startete das Coachella-Festival, das sich auch unter den Stars an grosser Beliebtheit erfreut. Shawn und Camila wollten sich das spektakuläre Line-up dieses Jahr ebenfalls nicht entgehen lassen. Gemeinsam besuchten sie die Show des Latino-Superstars Bad Bunny. Wie mehrere Videos der beiden zeigen, hat sich ihre Liebe am Festival neu entfacht. In den Bildern sieht man, wie sich das Paar eng umschlungen küsst. Sind die beiden offiziell wieder zusammen? Weder Mendes noch Cabello haben sich dazu bislang geäussert.