Historisches Klima-Urteil in den Niederlanden : Shell muss CO2-Emissionen reduzieren

Der britisch-niederländische Konzern Shell muss mehr gegen seinen CO2-Ausstoss tun, wie ein niederländisches Gericht entschied. Das könnte weitreichende Konsequenzen haben.

Shell will Berufung einlegen.

In den Niederlanden hat ein Gericht beschlossen, dass der Erdölkonzern Shell seine CO₂-Emissionen drastisch senken muss.

Der Öl- und Erdgaskonzern Shell hat eine historische Schlappe erlitten und muss nach einem Gerichtsurteil seine Kohlendioxid-Emissionen drastisch senken. Shell müsse den Ausstoss von CO2 bis 2030 um netto 45 Prozent im Vergleich zu 2019 senken, urteilte das Bezirksgericht am Mittwoch in Den Haag und gab damit der Klage von Umweltschützern recht. Nach der Verlesung des Urteils jubelten Dutzende von Demonstrantinnen und Demonstranten vor dem Gericht – so laut, dass es noch im Saal zu hören war. Es ist ein historisches Urteil mit möglichen weitreichenden Folgen. Denn nie zuvor wurde ein Konzern von einem Gericht zu drastischen Klimaschutzmassnahmen gezwungen.