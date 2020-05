Aktualisiert vor 1h

Ausschreitungen in den USA

Sheriff schliesst sich Protesten an

Christopher Swanson ist der oberste Polizist der gefährlichsten Stadt in den USA. In Flint, Michigan, entledigt er sich der Schutzausrüstung und marschiert mit den Demonstranten. In den sozialen Medien wird er dafür gefeiert.

von bgy

Die Wut gegen die Polizeikräfte entlädt sich überall in den USA auf der Strasse. In Flint im US-Staat Michigan jedoch stemmt sich ein Sheriff gegen das schlechte Image der Polizei und wird dafür gefeiert.

Inmitten wütende r Demonstranten z og Christopher R. Swanson seinen Helm aus und fordert e seine Kollegen auf, d ie Schlagstöcke niederzulegen . «Ich möchte diese Proteste zu einer Parade machen», sagt e der Sheriff jener Stadt, die als die gefährlichste und kriminellste Stadt der USA gilt. Die Demonstranten applaudier t en ihm zu.

Als die Demonstrierenden «walk with us» zu rufen beginnen, «marschiert mit uns», schl oss er sich kurzerhand den Protesten an. Mit ihm einige Polizisten. S päter hielt S wanson fest: «Ich werde diesen Abend nie vergessen.» Seine Polizeikräfte können die Dinge in Minneapolis nicht ungeschehen machen. «Aber bitte seid Euch bewusst: So sind wir nicht.»