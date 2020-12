Am Wochenende wurde publik, dass FKA Twigs (32) ihren Ex-Freund Shia LaBeouf (34) wegen sexuellen, körperlichen und emotionalen Missbrauchs verklagt. Die Musikerin und der Schauspieler waren rund ein Jahr lang ein Paar, bevor sie sich im Frühling 2019 trennten. «Was ich mit Shia durchgemacht habe, ist das Schlimmste, was ich je erlebt habe», so FKA Twigs rückblickend gegenüber der «New York Times».

Am Freitagabend wurde durch die «New York Times» publik, dass Musikerin FKA Twigs Klage gegen ihren Ex-Freund Shia LaBeouf eingereicht hat. Dies, weil die 32-Jährige während der Beziehung mit dem Schauspieler «unerbittlichen» sexuellen, körperlichen und emotionalen Missbrauch erlitten habe. In Gerichtsdokumenten, die der US-amerikanischen Zeitung vorliegen, ist unter anderem die Rede von mehreren Gewaltausbrüchen und einer wissentlichen Übertragung einer Geschlechtskrankheit.

Am Samstag hat sich FKA Twigs nun via Instagram mit einem Statement zu Wort gemeldet. Darin reflektiert sie, wieso sie mit den Anschuldigungen gegen LaBeouf an die Öffentlichkeit gegangen ist: «Wir müssen anerkennen, wie schwierig es für Opfer sein kann, sich von einem Partner, der sie missbraucht, zu trennen.» Auch sie habe früher immer geglaubt, dass sie nie in eine solche Lage geraten würde. «Es war sehr hart für mich, das Geschehene zu verarbeiten.»