Darum gehts Shia LaBeoufs Anwälte reagierten auf die Anklage seiner Ex-Freundin, Sängerin FKA Twigs (33).

In einem Gerichtsdokument erklären sie, er weise «jede einzelne Anschuldigung» ab.

Trotzdem entschuldigte sich der 34-jährige Schauspieler in einem E-Mail an «The New York Times».

Derzeit befindet sich der Filmstar in therapeutischer Behandlung.

Schauspieler und Performance-Künstler Shia LaBoeuf (34) sieht sie sich mit schweren Vorwürfen und einer Anklage seiner Ex-Freundin, Artpop-Musikerin FKA Twigs (33), konfrontiert. Unter anderem wirft sie ihm vor, während ihrer neunmonatigen Beziehung unter psychischer und physischer sowie sexueller Gewalt gelitten zu haben. «Es war ein Alptraum», berichtet die Britin in ihrer Anklage.

Der frühere Disney-Channel-Star weist laut seinen Anwälten «jede einzelne Anschuldigung» von sich. Er habe Tahliah Barnett (Twigs’ bürgerlicher Name) «keinen Schaden zugefügt». Weiter baten sie sie darum, die Vorwürfe der sexuellen Körperverletzung zurückzuziehen, da «keine der behaupteten Handlungen auf Sex basierte und/oder das Verhalten nicht sexuell war».

Das angebliche Verhalten des 34-Jährigen sei nötig gewesen, um seine persönliche Sicherheit zu garantieren, führen sie weiter aus. Das Gerichtsdokument wurde am 5. Februar eingereicht und am 11. Februar der Öffentlichkeit zugänglich gemacht.

«Es gibt nichts Anderes, was ich dazu noch sagen kann»

Im Vorfeld stellte LaBeouf bereits klar, dass viele der Anschuldigungen gegen ihn unwahr seien. Dennoch entschuldigte er sich für die von ihm verursachten Schäden. In einem Mail an «The New York Times» schreibt er: «Ich darf niemandem vorschreiben, wie sie/er sich durch mein Verhalten zu fühlen hat. Ich will keine Ausreden für meinen Alkoholismus oder meine Aggressionen bringen, nur Rationalisierungen nennen.»

Und weiter: «Ich habe mich selbst und alle um mich herum jahrelang schlecht behandelt. Ich habe in der Vergangenheit die Menschen verletzt, die mir am nächsten standen. Ich schäme mich für diese Vergangenheit und es tut mir leid für die, die ich verletzt habe. Es gibt nichts Anderes, was ich dazu noch sagen kann.»

Netflix hatte bereits milde Konsequenzen gezogen

«Nachdem er mit Frau Barnetts Klage konfrontiert wurde, gab Herr LaBeouf sein verwerfliches Verhalten zu und begab sich dann in eine Art stationäre Behandlung», so Twigs’ Anwalt in einer Stellungnahme an «Rolling Stone», «das sind – wenig überraschend – lediglich fehlgeleitete Selbsthilfe-Strategien.»