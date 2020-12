1 / 10 Mitte Monat wurde Shia LaBeouf (34) von seiner Ex-Freundin FKA Twigs (32) wegen sexueller, körperlicher und emotionaler Misshandlung verklagt. Die Musikerin und der Schauspieler waren rund ein Jahr lang ein Paar, bevor sie sich im Frühling 2019 trennten. Eine Woche nach Bekanntwerden der Klage wurde er nun bereits mit einer neuen Frau an seiner Seite gesichtet. Foto: imago images/APress Er und US-Schauspielerin Margaret Qualley (26) wurden intensiv knutschend am Flughafen von Los Angeles abgelichtet. imago images/Future Image Im Oktober waren die beiden Filmstars zudem als Liebespaar im Musikvideo zum Song «Love Me Like You Hate Me» von Margarets Schwester Rainey Qualley (30) zu sehen. imago images/ZUMA Wire

Darum gehts US-Schauspieler Shia LaBeouf (34) wird sexuelle, körperliche und emotionale Misshandlung vorgeworfen.

Ex-Freundin FKA Twigs (32) reichte diesen Monat Klage gegen ihn ein.

Netflix nahm ihn (wohl deshalb) von seiner Liste für potenzielle Award-Kandidatinnen und

-Kandidaten.

Der Filmstar scheint zudem in einer neuen Beziehung (oder zumindest Liebelei) zu sein.

Vor rund einer Woche wurde publik, dass Musikerin FKA Twigs (32) Klage gegen ihren Ex-Freund Shia LaBeouf (34) eingereicht hat. Die Britin wirft dem Schauspieler vor, dass sie in der einjährigen Beziehung mit ihm «unerbittliche» sexuelle, körperliche und emotionale Misshandlung erlitten habe. Musikerin Sia (45) stützte daraufhin FKA Twigs’ Äusserungen und schrieb auf Twitter: «Er ist ein krankhafter Lügner.»

Wirst du oder jemand, den du kennst, sexuell belästigt? Hier findest du Hilfe: Belästigt.ch, Onl ineberatung bei sexueller Belästigung am Arbeitsplatz Verzeichnis von Anlaufstellen

Nun wurde der skandalträchtige Hollywoodstar knutschend mit einer Neuen geknipst, der US-Schauspielerin Margaret Qualley (26). Shia holte sie am Samstag am Flughafen in Los Angeles ab, wo sie eng umschlungen vor und in dessen Auto beim Küssen fotografiert wurden.

Die beiden Filmstars waren im Oktober bereits gemeinsam als Liebespaar im Musikvideo für den Song «Love Me Like You Hate Me» von Margarets Schwester Rainey Qualley (30) zu sehen:

Netflix ergreift Massnahmen

Netflix zieht bereits Konsequenzen aus den Anschuldigungen gegen Shia. Der Streamingriese hat ihn von seiner «For Your Consideration»-Seite genommen, auf der er potenzielle Award-Kandidatinnen und -Kandidaten (zum Beispiel für die Oscars oder Emmys) vorstellt. Der US-Schauspieler war dort zuvor unter dem Film «Pieces of a Woman» gelistet, der am 7. Januar online geht.

Obwohl er eine der Hauptrollen spielt, sind dort mittlerweile weder sein Name noch sein Gesicht zu sehen. Während in der schriftlichen Zusammenfassung des Dramas hinter den Namen der Filmfiguren jeweils in Klammern der Name der Schauspielerin (wie Hauptdarstellerin Vanessa Kirby) oder des Schauspielers steht, ist dies bei Shias Figur nicht mehr der Fall.