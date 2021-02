«Ein Wunder, dass ich lebend heraus kam»

Im aktuellen Interview mit «Elle» spricht FKA Twigs im Detail über ihre einjährige Beziehung zum US-Schauspieler. «Es ist ein Wunder, dass ich da lebend wieder heraus kam», so die Britin. «Ich bin mehrmals aufgewacht, weil er mich würgte und ich nicht mehr atmen konnte.» Ein erster Versuch, ihn zu verlassen, habe laut der Musikerin darin geendet, dass er sich mit seinem vollen Gewicht auf sie legte und ihr eine Viertelstunde ins Gesicht schrie. «Der Kampfgeist hat mich danach verlassen», so FKA Twigs.

Shia schrieb im Dezember in einem Brief an die «New York Times»: «Ich habe keine Entschuldigungen für meinen Alkoholismus und meine Aggressivität, nur Erklärungen. Ich behandle mich und mein Umfeld seit Jahren schlecht». Er gab zudem an, Verantwortung für seine Taten übernehmen zu wollen. In einem neuen Gerichtsdokument weist er aber alle Anschuldigungen von sich.