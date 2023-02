Ski-WM: Mikaela Shiffrin will Interviews boykottieren

Mikaela Shiffrin weinte im Interview. ORF

Darum gehts Mikaela Shiffrin brach bei einem Interview kurz nach ihrem Lauf beim WM-Super-G in Tränen aus.

Der interviewende ORF-Reporter musste sich danach Kritik gefallen lassen.

Shiffrin nimmt ihn in Schutz und spricht von einem «Missverständnis».

In Zukunft will der US-Ski-Star solche Interviews vermeiden.

«Emotionen in die falsche Richtung» seien es bei ihrem aufgewühlten TV-Interview mit dem ORF gewesen, erklärt Mikaela Shiffrin gegenüber mehreren Medien. Die US-Star-Skifahrerin brach beim Talk unmittelbar nach ihrem Lauf beim Super-G in Tränen aus. «Ich habe nicht ganz verstanden, was er sagen wollte, und habe es ein bisschen angriffiger aufgefasst», erklärt Shiffrin, die beim ersten Speed-Rennen der WM Silber gewann.



Mit «er» meint die 27-Jährige ORF-Reporter Christian Diendorfer, der sich nach dem aufsehenerregenden Interview mit Shiffrin Kritik auf Social Media gefallen lassen musste. Nicht sensibel genug sei er gewesen, lautete der Vorwurf vieler Fans. Shiffrin nimmt Diendorfer in Schutz und meint, es sei nicht dessen Fehler. Es tue ihr leid, dass der Journalist sich «sehr viel Müll auf Twitter» gefallen lassen müsse.

Fragen zu Olympia-Vergleich nerven Shiffrin

Das Ganze sei «nur eine Art Missverständnis» gewesen. Die Dominatorin des Frauen-Weltcups offenbarte, dass ihr die anhaltend identischen Fragen vieler Journalisten zusetzen. «In den letzten vier Wochen habe ich Hunderte Fragen über diese WM gestellt bekommen und darüber, ob ich mir Sorgen mache, dass sie genau so wird wie Olympia letztes Jahr», schildert Shiffrin.

In Peking verpasste sie trotz Favoritenrolle eine Medaille und schied in drei Rennen aus. In Méribel blieb sie zum Auftakt der laufenden WM in der Kombination am drittletzten Slalom-Tor hängen. Wohl auch deswegen hatten sich beim Ski-Superstar viele Emotionen aufgestaut gehabt, die sich beim ORF-Interview nach ihrem zweiten WM-Rennen entluden. «Ich habe nicht glücklich ausgeschaut. Ich denke, für Leute, die das angeschaut haben, muss es etwas seltsam ausgeschaut haben», so Shiffrin.

Shiffrin zieht Konsequenzen

Der US-Ski-Star betont, er befinde sich immer noch in einem Lernprozess und werde auch nach dem Vorfall mit dem ORF seine Lehren ziehen. Boykott? Shiffrin sagt, sie wolle in Zukunft «nicht zu diesen Interviews gehen, wenn ich noch nicht bereit bin, die Fragen in der besten Art und Weise zu beantworten».

Bereits vor zwei Wochen sorgte ein ORF-Interview mit Shiffrin für Aufsehen. Nach ihrem Riesenslalom-Triumph am Kronplatz sprach sie über ihre Periode («monthly cycle»), was von einem Reporter des österreichischen TV-Senders fälschlicherweise mit «monatlichem Radfahren» übersetzt wurde.

