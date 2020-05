Shiffrin spricht wie ein Baby und schläft im Bett der Mama

31 Kommentare

Suz 14.05.2020, 15:39 Habt ihr mal wieder nur das rausgepickt was Schlagzeilen macht, was? "Schläft bei Mamma", "Spricht wie ein Baby". Die Frau versucht nur ihre Trauer zu überwinden und findet Trost bei ihrer Familie. Was ist daran bitte schlimm?

Lili 14.05.2020, 15:30 Nach dem Tod meines Vaters konnte ich auch nicht mehr alleine sein. Zum Glück hatte ich einen lieben Freund der sich um mich kümmerte. Mein Chef hatte auch Verständnis, dass ich für eine lange Zeit nicht mehr arbeiten konnte. War dankbar, in einer so schwierigen Zeit liebe Menschen um mich zu haben. Ist leider nicht mehr selbstverständlich in der heutigen Zeit