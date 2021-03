«Das ist unprofessionell» : Shiffrin wittert Slowaken-Verschwörung bei Vlhova-Sieg

Mikaela Shiffrin landete beim Riesenslalom in Jasna am Sonntag auf Platz drei. Den Sieg holte Lokalmatadorin Petra Vlhova. Shiffrin fühlt sich benachteiligt.

Mikaela Shiffrin fuhr im Riesenslalom von Jasna am Sonntagnachmittag auf Platz drei, war aber gar nicht happy. «Ich bin sauer», sagte Shiffrin im Zielraum. Doch was brachte sie so auf die Palme? Ein kurzer Rückblick: Die Lokalmatadorin Petra Vlhova übernimmt im zweiten Lauf mit einem Toplauf die Führung, es steht nur noch Shiffrin im Starthaus. Sie war die Schnellste im ersten Lauf. Doch Shiffrin darf nicht starten, sie muss warten und warten. An der Strecke wird gearbeitet, eine Torstange muss ersetzt werden. SRF-Experte Didier Plaschy, als plötzlich unterbrochen wurde vor dem Start Shiffrins: «Das ist jetzt natürlich psychologische Kriegsführung der Slowaken.»

Das sieht auch die US-Amerikanerin so: «Das dauerte acht Minuten. Normalerweise braucht man dafür zehn Sekunden. Ich weiss nicht, ob sie keine Torflagge mehr hatten oder was auch immer», teilt Shiffrin aus. Sie wittert eine Verschwörung und ist überzeugt, dass man sie verunsichern wollte. «Das ist unprofessionell. Petra kann doch auch nur mit Skifahren gewinnen.» Der US-Star fällt auf Platz drei zurück. Sie betont, dass die Slowakin Vlhova selbst am wenigsten dafür kann. «Sie ist ein so gute Skifahrerin, dass sie das nicht nötig hat.» An ihrer Kritik hält sie fest. Und ergänzt: «Sowas passiert öfter, als viele meinen.»