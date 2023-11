Shirin David: Background-Sängerin Anny packt über Tour aus

Anny aus Berlin steht momentan mit Shirin David auf der Bühne. Sie erzählt, wie die Rapperin als Chefin ist und wie es ihr an der Show in Zürich erging.

Anny begleitet Shirin David als Background-Sängerin auf Tournee. In Zürich kam sie auch an ihre körperlichen Grenzen. «Meine Stimme war heiser und ich hatte das Gefühl, nicht richtig abliefern zu können, weshalb es nicht so schön war für mich, auf der Bühne zu stehen», so die 23-Jährige. Anny schwärmt von ihrer Chefin Shirin: «Sie ist mega lieb, rücksichtsvoll und interessiert. Sie wollte mein Sternzeichen wissen».

Darum gehts Shirin David stoppte auf ihrer Tournee jüngst in Zürich.

Da die 28-Jährige mit ihrer Gesundheit zu kämpfen hatte, musste sie die Show kurz unterbrechen.

Ihre Background-Sängerin Anny (23) erzählt im Interview, wie es ihr in dem Moment erging und wie hart das Tourleben tatsächlich ist.

Die deutsche Rapperin Shirin David (28) brachte mit ihren Hits kürzlich das Hallenstadion zum Beben – bis sie aus gesundheitlichen Gründen kurz aussetzen musste. Mit dabei war Anny (23). Die Berlinerin stand als Background-Sängerin auf der Bühne. Sie erzählt im Interview mit 20 Minuten, was genau los war.

«Ich habe ein wenig unterschätzt, wie anstrengend das Tourleben ist», so Anny. Richtig bewusst wurde ihr das an der Show in Zürich. «Der Abend war für mich der schwierigste Moment der Tour bisher. In Zürich merkten viele vom Team, inklusive Shirin, dass es ihnen physisch und psychisch nicht so gut geht», gibt sie preis.

Anny lobt Shirins Durchhaltevermögen

Auch Anny spürte die körperliche Erschöpfung. «Meine Stimme war heiser und ich hatte das Gefühl, nicht richtig abliefern zu können, weshalb es nicht so schön war für mich, auf der Bühne zu stehen». Dass auch Shirin kränkelte, verstehe sie sehr gut. «Wenn man so viel macht wie sie, ist es klar, dass der Körper irgendwann an seine Grenze kommt. Umso krasser finde ich, dass sie das Konzert trotzdem durchgezogen hat».

Nach der Show in Zürich konnte das Team an zwei freien Tagen wieder zu Kräften kommen. Für Energie sorgt unter anderem das ausgiebige Catering. Dem widmete Anny sogar einen Tiktok, den Shirin repostete. «Bei der Verpflegung wurde definitiv nicht gespart. Wir essen viel zusammen, was extrem schön ist», meint sie.

Wie ist Shirin David als Chefin?

«Shirin ist mega lieb, rücksichtsvoll und interessiert. Sie wollte mein Sternzeichen wissen», verrät Anny lachend. Die Rapperin war schockiert, als Anny die Uhrzeit ihrer Geburt für die Berechnung des Aszendenten nicht wusste. «Ich habe ihr versprochen, dass ich das während der Tour noch herausfinde. Sie mag mich, weil ich Krebs bin». Die Rapperin sei definitiv eine perfektionistische Chefin. «Das ist kein Geheimnis. Shirin möchte das vollste Potenzial ausschöpfen. Sie kommt beispielsweise auch an die Proben von uns Background-Sängerinnen, obwohl sie das nicht müsste», erzählt die Deutsche.

Anny wurde durch die Empfehlung einer Kollegin zu Shirins Background-Sängerin. «Ich hatte das Glück, dass sie meine Instagram- und Tiktok-Profile bereits kannte. Sie hat auch schon Videos von mir gelikt und fand mich toll», schwärmt die Berlinerin. Als sie die Anfrage von Shirins Managerin bekam, schrie sie sogar vor Freude.

Shirin habe ihr gesagt, sie sei ein «Main Character», gehöre also eigentlich in den Mittelpunkt und nicht in den Hintergrund. Anny macht eigene Musik in Richtung Afro und RnB. «Durch die Tour bekomme ich mehr Aufmerksamkeit, was meiner eigenen Karriere definitiv hilft», meint sie. Sie fühle sich in ihrem Talent bestätigt. «Shirin und ihre Art sind sehr inspirierend. Ich möchte für meine zukünftige Karriere einiges von ihren Eigenschaften vor und hinter der Bühne mitnehmen».

