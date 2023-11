Shirin David unterbricht ihr Konzert in Zürich

Am Samstagabend trat sie im Zürcher Hallenstadion auf.

Innerhalb kürzester Zeit hat sich Shirin David einen Namen in der Rap-Szene gemacht. Anfangs November hat sie ihre erste grosse Arena-Tournee durch Deutschland, Österreich und die Schweiz gestartet. Am Samstagabend trat sie im Zürcher Hallenstadion auf. Die Show lief gerade eine halbe Stunde, als es plötzlich still wurde. «Seit zehn Minuten passiert nichts mehr», sagt ein News-Scout vor Ort. «Es gibt wohl technische Probleme», meint sie.