Shisha-Tabak mit Geschmack soll verboten werden

Kohlenmonoxid-Vergiftung

Wie gefährlich ist Shisha-Rauchen?

2018 klappte eine 17-Jährige nach einem Besuch in einer Shisha-Bar zusammen und wurde in kritischem Zustand ins Spital eingeliefert. Die junge Frau habe sich vermutlich eine Kohlenmonoxidvergiftung zugezogen, schrieb die Kantonspolizei St. Gallen damals in einer Medienmitteilung. In der Schweiz kenne man die Problematik von Kohlenmonoxidvergiftungen, wie Aris Exadaktylos, Chefarzt und Klinikdirektor des Universitären Notfallzentrums (UNZ), zu 20 Minuten sagte: «Betroffen sind besonders Nichtraucher und Jugendliche ohne Erfahrung im Wasserpfeife-Rauchen.» Aber es treffe auch erfahrene Nikotinkonsumenten.