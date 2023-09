Shitstorm in Frankreich: «Kümmere mich nur um echte Frauen» – Gynäkologe weist trans Frau ab

Der Arzt habe seiner Partnerin daraufhin die Behandlung verweigert, von der Angestellten sei sie transfeindlich behandelt worden, klagt der Partner der trans Frau daraufhin in einer Rezension der Praxis. (Symbolbild)

In Frankreich schlägt ein Gesundheitsfall hohe Wellen.

Einer trans Frau wurde in Frankreich die Behandlung bei einem Gynäkologen verweigert.

Ein Arztbesuch schlägt in Frankreich seit Tagen hohe Wellen, nachdem einer trans Frau die Untersuchung verweigert wurde. Die trans Frau buchte online einen Termin bei Dr. Victor Acharian und teilte bei ihrem Eintreffen in der Praxis einer Arzthelferin mit, dass sie sich im Prozess der Geschlechtsanpassung befinde .

Wie die Praxisangestellte gegenüber der französischen Zeitung «Le Figaro» sagt, habe sie Dr. Acharian über diesen Umstand informiert. Der Arzt habe sie daraufhin wissen lassen, dass er sich nicht um solche Angelegenheiten kümmere, und verwies an Spezialisten. Als die Arzthelferin die trans Frau und ihren Partner darüber informierte, sei sie von den beiden als «transfeindlich» beschimpft worden.

Damit hatte sich das Paar aber noch nicht abgeregt: Auf Google beschuldigten sie den Arzt in einer Rezension der Transphobie : «Es war der erste Termin für meine trans Partnerin. Der Arzt weigerte sich, sie zu behandeln, und die Sekretärin wies uns kalt ab», so die Rezension ihres Partners.

«Kümmere mich um echte Frauen»

Das liess Dr. Acharian nicht auf sich sitzen: «Sehr geehrter Herr, ich bin ein Gynäkologe und kümmere mich um echte Frauen. Ich bin nicht befugt, Männer zu behandeln, auch wenn sie ihre Bärte rasiert haben und meiner Sekretärin erzählen, dass sie Frauen geworden sind. Ihnen stehen spezialisierte Dienste zur Verfügung, um Männer wie sie zu behandeln. Ich danke Ihnen, dass Sie trans Personen darüber informiert haben, niemals in meine Praxis zu kommen», antwortet der Arzt auf die Rezension.

Französische LGBTQ-Organisationen sind entrüstet. «Wir prangern die transphoben und diskriminierenden Äusserungen des Gynäkologen Victor Acharian in Pau an», heisst es seitens «SOS Homophobie» auf X (ehemals Twitter). Die Gruppe wolle nun auch rechtliche Schritte gegen den Gynäkologen einleiten. Die Gruppe Espace Santé Trans, die sich laut eigener Angabe für die Gesundheit von transgender Personen einsetzt, schreibt in einer Stellungnahme: «Gynäkologen sollten trans Frauen auch dann behandeln, wenn sie keine genitalverändernde Operation oder Hormonbehandlung hinter sich haben» – also, wenn nötig, auch Personen mit primären männlichen Geschlechtsteilen, und auch wenn die zuständigen Gynäkologen auf dem Gebiet keine Expertise haben.