Lush-Shop ruft zu Israel-Boykott auf – jetzt hagelts Kritik

In sozialen Medien steht Lush in der Kritik.

Die Kosmetikkette Lush ist bekannt für ihren Einsatz für LGBTIQ-Rechte. Sie warb etwa in Schaufenstern in Shops in Florida gegen ein Gesetz, dass es Lehrpersonen untersagt, in Primarschulen über Homosexualität zu sprechen. Lieber verzichte man auf Umsatz und könne dafür gut schlafen, sagte Lush-Mitgründerin Rowena Bird kürzlich im Interview. Nun bezieht Lush Stellung im Nahostkonflikt mit einem «Boycott Israel»-Schild.