La’eeb sieht aus wie ein Gespenst: Shitstorm wegen WM-Maskottchen

So soll La’eeb an die Geister der verstorbenen Arbeiter in Katar erinnern.

La’eeb heisst das Maskottchen für die WM in Katar, das bedeutet auf Arabisch «supertalentierter Spieler». Eine nette Überlegung. Aber die Fifa hat sich mit dieser Figur dennoch bereits in die Nesseln gesetzt. Denn die Fantasie-Figur, die wohl einer Kufiya oder Kefije – einem arabischen Kopftuch – ähneln sollte, sieht eher aus wie ein Gespenst oder ein Geist.

Zwar sagte Khalid Ali al-Mawlawi, stellvertretender Generaldirektor für Marketing, Kommunikation und Turniererlebnis: «La'eeb wird eine wichtige Rolle dabei spielen, junge und ältere Fans für die WM in Katar zu begeistern.» Bei den Fans kam das aber gar nicht so rüber, viele beschwerten sich. So soll La’eeb an die Geister der verstorbenen Arbeiter in Katar erinnern. Dieser Vorwurf wurde auf Twitter mehrfach erhoben.