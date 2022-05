Beim French Open : Shootingstar scheitert in Paris – Zverev schmeisst Alcaraz raus

Die Erfolgsserie des 19-jährige Carlos Alcaraz ist vorläufig gestoppt. Beim French Open in Paris unterliegt die spanische Tennis-Hoffnung Alexander Zverev in vier Sätzen und verpasst damit den Roland-Garros-Halbfinal.

Alexander Zverev hat das spanische Tennis-Wunderkind Carlos Alcaraz mit einer beeindruckenden Vorstellung entzaubert und bei den French Open wie im Vorjahr das Halbfinale erreicht. Der 25 Jahre alte Olympiasieger gewann am Dienstag in Paris gegen den Senkrechtstarter der Szene überraschend mit 6:4, 6:4, 4:6, 7:6 (9:7) und darf damit weiter vom ersten Grand-Slam-Titel seiner Karriere träumen.

Zverev verwandelte in einer hochklassigen Partie nach 3:18 Stunden seinen zweiten Matchball und trifft nun am Freitag entweder auf Novak Djokovic oder Rafael Nadal. Das Giganten-Duell stand am Dienstag noch in der Night Session auf dem Programm.