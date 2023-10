Shopping-Fail: «Statt haarloser Beine hatte ich eine allergische Reaktion»

Unter dem Motto «See it, love it, shop it» kann man seit 2018 auf Instagram shoppen. Und auch auf den anderen sozialen Kanälen ist der zum Post zugehörige Onlineshop nur einen Klick entfernt – dies 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche. Influencer erklären in Storys, warum man unbedingt dieses und jenes Produkt braucht und liefern gerade auch noch einen attraktiven, natürlich personalisierten Rabattcode mit. Doch nicht immer hält das neueste Hype-Produkt, was das Internet verspricht.