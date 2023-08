Mit Einkaufsliste oder nur drauf los? Wie gehst du im Laden vor?

Und du so?

Viele Menschen in der Schweiz gehen mit einer Liste einkaufen.

Beim Einkaufen wieder mal das Wichtigste vergessen? Oder den Einkaufswagen mit Pommes-frites-Säcken vollgepackt , weil sie grad in Aktion sind? Alle haben ihren eigenen Shopping-Stil: ob völlig planlos drauf los oder stets das gleiche Verfahren. Wieder andere passen ihr System jedes Mal aufs Neue an, weils das letzte Mal nicht zielstrebig genug war.

Einkaufszettel-Typ

Ohne Einkaufsliste macht dieser Einkaufstyp keinen Schritt in den Laden. Knapp drei Viertel der Menschen in der Schweiz gehören zur Gruppe, die im Voraus genau planen, was sie einkaufen werden. 43 Prozent machen eine Liste auf Papier. Das ist das Ergebnis einer repräsentativen Umfrage mit über 1000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern von Labs, dem Betreiber der Einkaufslisten-App «Bring!». Eine Kundenumfrage von Coop kam zu einem ähnlichen Ergebnis.