Graf Claus-Casimir äussert sich zu seiner Schwester Gräfin Eloise

Mit einem Badeanzug-Foto am Strand von Südafrika sorgte Gräfin Eloise vor wenigen Wochen für Wirbel. Das Shooting fand im Rahmen einer neuen TV-Show «Het Perfecte Plaatje» (das perfekte Foto) statt, an der die 20-Jährige aktuell teilnimmt. Die Nichte von König Willem-Alexander der Niederlande sucht regelrecht das Rampenlicht, ist auch auf den sozialen Netzwerken äusserst aktiv. Ein Leben, das ihr Bruder nicht anstrebt.

Claus-Casimir über die Vor- und Nachteile des royalen Lebens

Sein Privatleben möchte der Graf allerdings für sich behalten, beantwortet dazu auch keine Fragen. Schliesslich weiss die Nummer sechs der niederländischen Thronfolge seit seiner Geburt, wie es ist, in der Öffentlichkeit zu stehen. Für den Sohn von Prinz Constantijn (53) und Prinzessin Laurentien (56) keine leichte Situation. «Wenn ich etwas falsch mache, hat das nicht nur Nachteile für mich, sondern auch für meine ganze Familie», so Claus-Casimir.

Als Beispiel nennt er den Vorfall in einem Nachtclub im vergangenen Jahr. Der Graf und sein Vater wurden aufgrund «falscher Einlassbänder» aus einem Club geworfen, was in den Niederlanden zu peinlichen Schlagzeilen führte. «Es gab Spekulationen, dass Constantijn jemanden verprügelt habe. Dann wurde mir klar, dass es, selbst wenn ich eigentlich nichts falsch gemacht habe, grosse Folgen für die Menschen um mich herum haben könnte», so der 19-Jährige. Das royale Leben hat allerdings auch Vorteile, wie Claus-Casimir zugibt. Er konnte bereits viele «interessante und besondere Menschen» kennen lernen.