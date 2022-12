Showdown im Nationalrat – hat die «Ja heisst Ja»-Lösung noch eine Chance?

Was sind die Argumente für und gegen die beiden Lösungen? 20 Minuten hat mit SP-Nationalrätin Tamara Funiciello und Mitte-Fraktionspräsident Philipp Matthias Bregy gesprochen.

Die Revidierung des Sexualstrafrechts wird am Montag Thema sein im Nationalrat.

Am Montag entscheidet der Nationalrat über die «Nur Ja heisst Ja»- oder «Nein heisst Nein»-Lösung.

Am Montag entscheidet der Nationalrat über die Revision des Sexualstrafrechts . Im Fokus steht dabei erneut die Thematik der Zustimmungs - oder Ablehnungslösung bei Vergewaltigungen – häufig «Nur Ja heisst Ja» respektive «Nein heisst Nein» genannt.

«Nur Ja heisst Ja»: Was spricht dafür?

«Es braucht die Zustimmungslösung, weil unser Gesetz heute besagt, dass eine Vergewaltigung nur dann vorliegt, wenn man sich körperlich dagegen gewehrt hat – das ist barbarisch», sagt Funiciello. Dass man von den Opfern verlange, sich gegen Täter wehren zu müssen und somit eine Mitschuld beim Opfer liege, sei problematisch. Und: «Wir wissen, dass viele Opfer von Sexualdelikten in eine Schockstarre fallen und dadurch nicht mehr handeln können.» Bei der Ablehnungslösung sei nicht klar, ob diese Fälle auch berücksichtigt würden.

«Nur Ja heisst Ja»: Was spricht dagegen?

«Nur die ‹Nein heisst Nein›-Lösung ist im Strafprozess wirklich umsetzbar», so Bregy. «Wie sieht denn ein konkludentes ‹Ja› bei einer sexuellen Handlung aus?», fragt er. Bei der Ablehnungslösung sei ein «Nein» viel klarer. Zudem müsse der fast unmögliche Beweis nicht der Beschuldigte erbringen. «Das schafft Rechtssicherheit, denn nicht jeder Beschuldigte ist ein Täter», so Bregy.

Bundesrat und Ständerat haben die «Ja heisst Ja»-Lösung bereits abgelehnt, die Kommission für Rechtsfragen des Nationalrats stimmte der Zustimmungslösung jedoch in der vergangenen Herbstsession zu. Stimmt nun auch der Nationalrat in der jetzigen Wintersession für die Zustimmungslösung, geht das Geschäft zurück zum Ständerat.

«Nein heisst Nein»: Was spricht dafür?

«Schaut man die Zustimmungslösung gesellschaftspolitisch an, ist die ‹Nur Ja heisst Ja›-Lösung verständlich und nachvollziehbar – strafprozessrechtlich bietet sie aber erhebliche Schwierigkeiten», so Bregy. Bei der Zustimmungslösung könne man den Beweis quasi nur noch bei der beschuldigten Person erheben, damit werde die Beweislast faktisch umgekehrt.

«Nein heisst Nein»: Was spricht dagegen?

Die Ablehnungslösung weiche nicht vom jetzigen Grundsatz ab, dass der Körper einer Frau ein Selbstbedienungsladen sei, bis sie nein sagt, so Funiciello. «Aber wir wollen doch die Selbstverständlichkeit ins Gesetz schreiben, dass nur Menschen miteinander Sex haben, die das auch wollen», sagt sie. Funiciello vergleicht es mit Alltagssituationen: «Stellen Sie sich vor, wir würden in unser Gesetz schreiben, dass jedes Haus so lange für alle zugänglich ist, bis der Mieter unerwünschte Besucher aus dem Haus schmeisst oder sie explizit raus bittet – das machen wir ja auch nicht. Wieso sollte mein Körper weniger Rechte haben als meine Wohnung?»