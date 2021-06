Nicht nur die Schweizer Nati konnte bisher nicht überzeugen, sondern auch die türkische Nationalmannschaft. Sie stehen zur Zeit ohne einzigen Punkt auf dem vierten Platz in unserer Gruppe. Doch aufgepasst! Die Türken haben einige gefährliche Spieler in ihren Reihen. Allen voran: Burak Yilmaz. Der 35-jährige Oldie schoss OSC Lille in der abgelaufenen Saison zum Meistertitel. An der EM konnte er bisher jedoch nicht überzeugen. Hier findest du noch weitere Fakten zur türkischen Nationalmannschaft.