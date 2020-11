Der US-Wahlkampf zieht sich in die Länge. Die Swing States werden entscheiden, wer in Weisse Haus einzieht.

Die Entscheidung im US-Wahlkampf rückt näher. Doch das Wahlergebnis lässt auf sich warten. Im Fokus stehen mittlerweile noch fünf Bundesstaaten : In North Carolina liegt Donald Trump vorne, es kann aber eng werden. Hier muss man geduldig sein: Es werden sogar noch Briefwahl-Stimmen gezählt, die bis zum 12. November eingehen – also neun Tage nach dem Wahltag. Auch in Georgia ist Trump zur Zeit noch im Lead. In der Nacht zum Donnerstag schrumpfte der Vorsprung aber auf wenige Tausend Wählerstimmen zusammen.