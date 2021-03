Europa und USA im Clinch

Nord Stream 2

Über 1'200 Kilometer quer durch die Ostsee: So soll Europa künftig wertvolles Erdgas aus Russland erhalten. Der Rohstoff erzeugt bei der Verbrennung weniger Kohlendioxid als Erdöl und kann in grossen Mengen gelagert werden. Er wird hauptsächlich für die Wärmerzeugung genutzt. Die Nordstream AG, die den Bau der Pipeline seit 2011 vorantreibt, hat mit dem ehemaligen deutschen Bundeskanzler früh einen gewichtigen Unterstützer gefunden. In Deutschland findet das Projekt weiterhin Unterstützung: auch durch Angela Merkel. Die osteuropäischen Staaten beäugen die russische Pipeline hingegen kritisch.