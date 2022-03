Entscheidung im Nationalrat : Showdown um Stimmrechtsalter 16

Am Mittwoch entscheidet der Nationalrat, ob das Stimmrechtsalter 16 Jahre auf Bundesebene eine Chance erhält oder die Idee begraben wird.

Soll man schon mit 16 an die Urne dürfen und über Volksinitiativen, Referenden und Co. mitbestimmen? Konkret geht es um einen Vorstoss der Grünen. Sibel Arslan, Nationalrätin für die Grünen (BS), will anderen Ländern, wie etwa Österreich, Malta oder Kroatien, nicht nachhinken und ist überzeugt, dass es genügend junge Menschen gibt, die politisch interessiert sind und ihre Zukunft mitbestimmen wollen und sollen. In der Schweiz dürfen einzig 16-jährige Glarnerinnen und Glarner an die Urne.

Die Vorberatende Kommission ist in der Frage höchst gespalten. Zwölf zu zwölf Stimmen hat es gegeben, Stichentscheid des Präsidenten: gegen Stimmrechtsalter 16. Eine Gegenstimme kommt ausgerechnet vom jüngsten Nationalrat aller Zeiten: Andri Silberschmidt. Der 28-jährige FDP-Nationalrat (ZH) will das Stimmrecht weiterhin an die Mündigkeit gekoppelt sehen, somit ab 18 Jahren. Silberschmidt findet es unrecht, einzelne Rechte den 16-Jährigen zu gewährleisten, aber nicht die Pflichten, jedoch: «Darum finde ich, muss man das gesamthaft anschauen, aber nicht in dieser Vorlage.»

Doch was wollen die Jungen selbst? Wollen sie überhaupt schon mit 16 abstimmen? Remo und Kavindu sehen das Stimmrecht ab 16 als eine gute Idee, denn die Meinungen der Jungen sollen gehört werden. Der 19-jährige Yannick hingegen findet, dass kein Handlungsbedarf besteht: «Ich finde, so wie es jetzt ist, ist es gut. Man kann sich ja schon mit 16 beteiligen. Man kann an einer Demo auch mit 16 mitmachen, das ist kein Problem.»

Sagt der Rat am Mittwoch Ja, hat das Stimmrechtsalter 16 eine wichtige Hürde genommen. Bevor es definitiv kommt, werden aber die über 18-Jährigen auf jeden Fall noch ein Wort mitzureden haben, denn fürs Stimmen ab 16 braucht es eine Verfassungsänderung und über diese muss abgestimmt werden.