Am Montagnachmittag kommt es in Basel zum grossen Showdown um die Machtverhältnisse beim FC Basel. Mitten in der Verwaltungsratssitzung vermeldet sich David Degen als neuer Besitzer des FC Basel.

Burgener holte David Degen ursprünglich ins Boot beim FC Basel. Nun kommt es zum finalen Showdown um die Macht beim FC Basel. freshfocus

Darum gehts Bernhard Burgener und David Degen kämpfen um die Macht beim FC Basel.

Degen will ein vertraglich festgelegtes Vorverkaufsrecht auf Burgeners Aktienpaket in Anspruch nehmen.

Am Montagnachmittag entscheidet der Verwaltungsrat ab 16 Uhr über die Angebote.

Wer gewinnt den Machtkampf? Der aktuelle FCB-Boss Bernhard Burgener oder Ex-Profi David Degen, der 208 Pflichtspiele für den FC Basel absolviert hat ? Der Verwaltungsrat tagt a m Montagnachmittag s eit 16 Uhr . B urgener hat ein Kaufangebot der Basel Dream & Vision AG für seine Anteile auf dem Tisch. David Degen, der bereits 10% der FC Basel Holding AG besitzt, hat mit seinem Angebot schon vor Tagen nachgezogen und somit die Bedingungen des Vorverkaufsrechts eigentlich erfüllt. Trotzdem betonte Burgener in der «NZZ am Sonntag»: «Bisher ist niemand mit einem rot-blauen Portemonnaie aufgetaucht.»

Doch: Um 16.48 Uhr erklärt sich der 38-jährige Degen am Montag via Medienmitteilung zum Sieger im Machtkampf um den FCB: Das Vorkaufsrecht von David Degen an den Aktien von Bernhard Burgener kam zum Tragen, nachdem Bernhard Burgener beabsichtigte, das Kaufangebot der Basel Dream & Vision AG für 901‘600 Aktien anzunehmen. David Degen hat mit dem Angebot der Basel Dream & Vision AG am 5. März 2021 fristgerecht gleichgezogen und die vertraglich vereinbarten nötigen Unterlagen bereitgestellt.

Degen will neuen Verwaltungsrat wählen lassen

Der Verwaltungsrat der FC Basel Holding AG habe die Aktienübertragung in seiner heutigen Sitzung traktandiert und muss entlang der vertraglichen Vereinbarungen zwischen Bernhard Burgener und David Degen der Aktienübertragung zustimmen, heisst es in der Mitteilung weiter. David Degen werde dann in den kommenden Tagen eine ausserordentliche Generalversammlung einberufen und einen neuen Verwaltungsrat wählen lassen.

David Degen: «Ich bin bereit, die Verantwortung für den FC Basel zu übernehmen. Ich habe eine klare Strategie mit kompetenten und sehr erfahrenen Leuten an meiner Seite, mit denen ich alles unternehmen werde, um den FC Basel erfolgreich weiterzuentwickeln. Ich selber werde mich vor allem auf den sportlichen Bereich konzentrieren.» Nach der Aktienübertragung ist David Degen mit 91.96% der Aktien Mehrheitsaktionär der FC Basel Holding AG.

Gericht verbietet Burgener einen Weiterverkauf

Der FC Basel dementiert derweil die Meldung von David Degen: «Entgegen der Medienmitteilung von David Degen erfolgte keine Aktienübertragung von Bernhard Burgener an David Degen.» Der Verwaltungsrat werde dazu zu gegebener Zeit weiter informieren und bedauert die Vorgehensweise von David Degen.