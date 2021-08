Coronavirus - Shutdown-Rebellin Daniela Liebi kämpft seit Monaten mit Long Covid

Daniela Liebi leidet nach einer Infektion mit dem Coronavirus an Long Covid.

Daniela Liebi sorgte dieses Jahr für Aufsehen: Im Januar öffnete die Beizerin trotz Shutdown ihr Restaurant im Berner Oberland , der Gastroverband Oberland West schloss sie danach vom Vorstand aus und die Junge SVP sammelte Geld für sie. Jetzt hat Liebi im « Blick » verraten, dass sie sich letzten Dezember mit dem Coronavirus infizierte und nun an Long Covid leide. «Seit Monaten kämpfe ich jetzt schon mit den Folgen meiner Corona-Infektion», klagt die Beizerin. «Keiner kann mir helfen und ich bin kurz vorm Verzweifeln!»

«Als Köchin ist das der Horror»

Am Anfang der Beschwerden habe sie gedacht, dass es wohl am Wirbel um ihre Beizenöffnung liege und sie deswegen noch nicht wieder fit sei. Doch bis heute habe sie sich nicht erholt, auch schmecke und rieche sie nichts, sagt Liebi. «Ich könnte eine Schale Chilischoten essen, als wären es Haferflöckli», sagt sie zu «Blick». «Als Köchin ist das der Horror.» Sie müsse zudem viel husten, könne sich kaum konzentrieren und sei chronisch müde. «Ich brauche zehn bis zwölf Stunden Schlaf pro Nacht, zudem gehe ich auch tagsüber immer wieder schlafen», so Liebi.