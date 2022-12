Siamesische Zwillinge erhalten zusammen nur einen Lohn

Punjab, Indien : Siamesische Zwillinge enttäuscht, weil sie zusammen nur einen Lohn erhalten

Die siamesischen Zwillinge Sohna and Mohna Singh (19) wurden von den Eltern ausgesetzt und wuchsen in einem Waisenhaus auf. Nun arbeiten sie als Elektriker für den Staat – erhalten aber nur einen Lohn.

In einem Waisenhaus wurde ihnen eine Ausbildung als Elektriker ermöglicht.

Sohna and Mohna Singh hatten es im Leben nie einfach. Zwei Monate nach ihrer Geburt 2003 wurden sie von ihren Eltern weggegeben. Ärzte hatten festgestellt, dass die an der Hüfte zusammengewachsenen Zwillinge nicht chirurgisch getrennt werden können – sie haben zwar zwei Herzen, Nieren und Rückgrate sowie zwei Paar Arme, teilen sich aber zwei Beine sowie eine Leber, eine Gallenblase und eine Milz. Die Brüder kamen dann in die Obhut der Pingalwara Charitable Society, die ein Heim für mittellose Kinder führt, und wuchsen dort auf.