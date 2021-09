Bundestagswahl 2021 - «Sich als Merkel 2.0 anzubieten, wurde von den Wählern goutiert»

So meldeten sich die Kanzlerkandidaten Armin Laschet, Olaf Scholz und Annalena Baerbock nach den ersten Hochrechnungen.

Spannung bis zuletzt in der Bundestagswahl 2021: Hochrechnungen zufolge liefern sich CDU/CSU und SPD mit Stimmenanteilen von jeweils um die 25 Prozent ein Kopf-an-Kopf-Rennen – um den Wahlsieg, mit leichtem Vorsprung für die SPD. 2017 war die Union noch auf 32,9 Prozent gekommen, und die Sozialdemokraten hatten nur 20,5 Prozent geholt.

Die Kanzlerkandidaten von Union und SPD, Armin Laschet und Olaf Scholz, beanspruchen nun beide eine Regierungsbildung unter ihrer Führung. Scholz begründete seinen Führungsanspruch damit, dass «die Balken bei der SPD nach oben gegangen» seien. Insofern sei hier «das Votum der Bürgerinnen und Bürger sehr eindeutig».

Laschet pochte dagegen in der Diskussionsrunde von ARD und ZDF auf die Verfassung, wonach derjenige Kanzler werde, der «aus der Mitte des Bundestages» eine Mehrheit erhalte. Es komme nun darauf an, mit möglichen Partnern so viele Gemeinsamkeiten wie möglich zu finden.

Jubelt die SPD am Ende gar zu früh? Welche Regierungskoalitionen sind bei diesem Stand der Dinge am wahrscheinlichsten? Ist am Ende sogar wieder eine Grosse Koalition zwischen SPD und Union denkbar? Fragen an und Antworten von Klaus Armingeon, Politologe an der Universität Zürich.

Herr Armingeon, welche Regierungskoalitionen halten Sie aufgrund der ersten Hochrechnungen für am wahrscheinlichsten?

Die Ampel-Koalition mit SPD, Grüne und FDP beziehungsweise die Jamaika-Koalition mit CDU, Grüne und FDP. Wir werden abwarten müssen, was die Parteien im Verlauf der nächsten Wochen und Monate aushandeln.

Rechnen Sie damit, dass sich eine Partei im Verlauf der Nacht deutlicher absetzen kann?

Nein. Es ist klar, dass keine Partei meilenweit vor allen anderen liegt: Die SPD und die CDU sind nur durch einen Prozentpunkt getrennt und müssen jetzt beide versuchen, die für sie beste Koalition zu schmieden.

CSU-Parteivorsitzender Markus Söder sagte am Abend, das Rennen sei zu knapp, die SPD juble zu früh. Hat er recht?

Eine ziemlich knackige Aussage, wenn man bedenkt, dass die Schwesterpartei CDU die grosse Verliererin dieser Wahl ist. Die SPD ist die klare Siegerin, dann kommen die Grünen, die zwar weniger Stimmen erhielten als erhofft, aber viel mehr Zustimmung erhielten als bei der letzten Wahl. Die CDU steht nun wirklich ganz abgeschlagen da.

Die Union mit Armin Laschet steht zwar als Verliererin da, konnte in den letzten Tagen den Abstand zur SPD verringern. Wie ist das gelungen?

Viele Wähler und Wählerinnen konnten sich lange nicht für eine Partei entschliessen. Wie auch in der Schweiz ist die Parteibindung sehr gering. Je näher die Wahl rückte, desto mehr haben sich dann doch festgelegt und viele stimmten im Zweifelsfall für die CDU, was die Aufholjagd erklären würde. Klar ist, dass Scholz einen sehr guten Wahlkampf geliefert und auch bei seinen öffentlichen Auftritten gepunktet hat. Sein Kalkül, sich als Merkel 2.0 anzubieten, wurde von den Wählern goutiert.

Könnte man das knappe Ergebnis auch als Auftrag der Bürgerinnen und Bürger für eine schwarz-rote Regierung sehen?

Nein. Die Grossen Koalition ist weder in der Politik noch in der Bevölkerung sehr beliebt. Das hatte man zwölf Jahre lang, das will man nicht noch mal. Eine grosse Koalition kann es zwar durchaus geben, wenn keine Dreierkoalition zustande kommt. Aber obwohl es derzeit so aussieht, als ob eine rechnerische Mehrheit besteht, würde ich eine grosse Koalition zwischen Union und SPD eher ausschliessen. Die Parteieliten und auch die Wählerinnen und Wähler haben daran wenig Interesse.

Inwiefern kann die rekordhohe Briefwahl ins Gewicht fallen?

Das weiss ich schlicht nicht. Die Briefwähler haben ihre Meinung schon lange vorher gemacht. Sie können auch bei den Prognosen der Exitpolls nicht präzise bestimmt werden, denn diese beruhen allein auf den Stimmen derer, die jetzt in den Wahllokalen abstimmen gingen. Wahrscheinlich aber wird es keinen riesigen Unterschied geben zwischen den Briefwählenden und denen, die tatsächlich wählen gingen. Wir müssen abwarten.

Noch ist unklar, ob die Linke im Bundestag noch vertreten sein wird. Wer profitiert von ihrem schlechten Abschneiden, das sie als Koalitionspartner disqualifiziert?